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习近平会见默克尔：

欢迎德国企业积极参与“一带一路”建设

【中新社柏林7月4日电 (记者 蒋涛 彭大伟)】当地时间4日晚，刚刚抵达柏林的中国国家主席习近平在利伯曼故居同德国总理默克尔举行会见。习近平和夫人彭丽媛抵达位于柏林市中心勃兰登堡门附近的利伯曼故居时，受到默克尔和丈夫绍尔热情迎接。在默克尔夫妇陪同下，习近平和彭丽媛简短参观利伯曼故居。

两国领导人夫妇来到图书馆厅。在亲切友好的气氛中，习近平和默克尔就共同关心的问题进行深入交流。习近平指出，自去年我们在杭州会晤以来，中德关系又取得不少令人高兴的积极进展。我期待通过这次访问，继续推进中德全方位战略伙伴关系。中方欢迎德国企业积极参与“一带一路”建设。“一带一路”倡议以共赢为目标，核心理念是共商、共建、共享。这个倡议源自中国，惠及并属于沿线各国和世界。

习近平强调，中国和欧洲是世界上两支重要力量，是全面战略伙伴。国际形势越复杂，中欧关系稳定发展越具有重要意义。中方支持欧盟团结、稳定、繁荣、开放，中欧要积极打造和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。希望德方能够发挥中德关系在中欧关系中的“领头羊”和“稳定器”作用，推动中欧关系保持高水平发展。习近平指出，当前，经济全球化进程正站在一个历史的十字路口上。中德都是贸易大国，也是经济全球化的受益者、支持者、维护者，我们要推进经济全球化进程更具活力、更加包容、更可持续，更好惠及每个国家。