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中东多国宣布与卡塔尔断交

【中新网6月5日电】 综合报道，今日，中东多国与卡塔尔断交风波引发广泛关注。5日，沙特、巴林、埃及、阿联酋等中东国家先后发表声明与卡塔尔断交。阿拉伯联盟也宣布开除卡塔尔。

报道称，沙特宣布与卡塔尔断交，并将关闭与卡塔尔的所有航空、海域和陆地边境。沙特称，此举是为了保护本国免遭“恐怖主义和极端主义的影响”。

此外，沙特还敦促所有“兄弟国家”都与卡塔尔切断外交关系。由沙特领导、以支持也门哈迪政府为主要任务的多国联军同时宣布结束所有与卡塔尔方面的合作。

此外，巴林外交部也于当地时间5日发表声明称，巴境内的卡塔尔公民需在两周内离开巴林，两国将停止空中和海上交通。

巴林当局称卡塔尔媒体“煽动、支持和武装恐怖分子”。巴林国家通讯社发表声明指出，鉴于卡塔尔长期坚持“动摇巴林国家稳定和安全”和“干涉巴林国家内政”，同时煽动舆论激化紧张局势，支持恐怖组织，严重违反国际法和睦邻友好原则，巴林决定与卡塔尔断绝外交关系。

此后，埃及外交部也于5日上午表示，该国继巴林和沙特阿拉伯之后宣布与卡塔尔断交。

埃及外交部官方发言人在声明中称：“鉴于卡塔尔当局对埃及继续采取敌对行为，阿拉伯埃及共和国政府决定与其断交。”

埃及外交部声明称，开罗宣布关闭与卡塔尔的空中和海上交通，以确保国家安全。

紧接着，以沙特为首的阿拉伯联盟发表声明，宣布将卡塔尔开除出该组织。

据悉，中东三国沙特、阿联酋和巴林与卡塔尔自2014年起就出现外交风波。这三国曾在2014年3月发表联合声明，召回各自驻卡塔尔大使，以抗议卡塔尔干涉海湾阿拉伯国家合作委员会(海合会)成员国内部事务。