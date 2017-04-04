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与叙利亚极端分子有关联

圣彼得堡地铁恐袭嫌疑人身份初步确认

【新华社莫斯科】据塔斯社4日报道，3日在圣彼得堡地铁实施爆炸袭击的犯罪嫌疑人身份初步确认为中亚人，与叙利亚极端分子有关联。

报道援引圣彼得堡强力部门的消息说，这名袭击者的部分残肢已被找到，并送往相关机构作进一步检验。据专家初步分析，这名袭击者携带自制炸弹进入地铁车厢，站在车厢中部靠门的位置，在地铁行驶途中引爆了身上的炸弹。

圣彼得堡恐袭案嫌犯

或生于吉尔吉斯坦

据路透社报道，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会（GKNB）的一名发言人表示，涉嫌在4月3日于圣彼得堡制造地铁爆炸案的嫌犯可能为一名出生于吉尔吉斯斯坦境内的俄罗斯公民。

法新社报道称，该发言人表示，发动此次袭击事件的是出生于1995年的阿克巴伦贾利洛夫(Akbarjon Djalilov)。目前已经收到来自俄罗斯安全部门的正式请求，希望吉尔吉斯斯坦能够协助进行调查，但他拒绝透露进一步细节。

另据“今日俄罗斯”网站报道，俄罗斯的另一个中亚邻国–哈萨克斯坦也已经参与到针对案件的调查中去。此前曾有报道称嫌犯来自哈萨克斯坦，但哈萨克斯坦国家安全委员会发言人否认了这一说法。

死亡人数增至14人

4日，俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸案造成的死亡人数增至１４人，目前还有近５０人在医院接受救治。

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6当地时间4月3日，俄罗斯圣彼得堡，圣彼得堡地铁“干草广场站”和“技术学院站”之间发生爆炸，冬宫博物馆降半旗哀悼。