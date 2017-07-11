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2017年国家收支修订预算假设被批准

非油气税收下调50兆盾

【本报雅加达讯】政府和国会第11委员会同意2017年国家收支修订预算法令草案中的基本假设。经济增长率从5.1％调整为5.2％，盾币兑换率从1美元兑1万3300盾变为1万3400盾，通货膨胀率从4%调整至4.3%，3个月期国库券（SPN)利率从5.3%变为5.2%，我国石油价格从每桶45美元提高至50美元，而石油和天然气产量假设保持不变。

与此同时，政府提出把来自非油气的税收指标从原来的1498.9兆盾下调50兆盾左右，至1448.9兆盾。但另一方面，非税务国家收入指标从原来的250兆盾，提升至260.1兆盾。但这些数字还待政府和国会在后续会议中敲定。

本月10日晚，经济统筹部长达尔敏（Darmin Nasution )在雅京国会大厦称，政府对经济增长达到5.2%保持乐观。理由是2017年第一季度里全球各地如欧洲、美国、日本、中国、泰国和马来西亚的经济增长都好转。其正面影响是贸易活动和大宗商品，包括国际油价、农产品、金属和食品价格都好转起来。

他说：“国际货币基金组织（IMF)预测，全球经济从3.4%增长到3.5%，由此可见世界经济有了好转。但还有贸易保护主义等风险。”

政府关注的其他风险是尚未完成的中国经济再平衡过程，以及美联储（The Fed）上调联邦基金利率（FFR)和撤销量化宽松（QE)的政策。

经济统筹部长补充说，2017年第一季度里，我国经济增长5.01%。出口和进口都表现积极，以致所有推动国内经济增长的引擎都处于正面区域。在行业方面，几乎所有行业都增长，只有矿业和开采业负增长0.5%。他说：“因此政府在2017年国家收支预算中预计经济从5.1%增长至5.2%。”

达尔敏阐明，2017年国家收支预算5.2%的假设将实现，因为国民生产总值的组成部分，即家庭消费从原来预计的5%上升到5.1%。