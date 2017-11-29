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ofo驶入印度市场

全球 化布局达19国

【新华社北京】29日从ofo小黄车获悉，小黄车将再次扩大海外“版图”登陆印度，这是ofo全球化布局的第19个国家。

据介绍，目前ofo已与印度谈定合作，车辆正在物流运输途中。小黄车将率先进入钦奈、班加罗尔、艾哈迈达巴德和印多尔四个城市，并在印度理工学院等大学和一些居民区投放。今年年底前，ofo将在当地提供免押金、免费骑行等体验服务。接下来，将根据运营反馈情况，继续其他地区的投放。

ofo印度市场负责人沈桢尧说，印度是人口大国，市场规模相当可观。近年来，随着印度经济高速发展，人们对自行车带来的环境效益越来越重视，推动了共享单车在印度的发展。

ofo小黄车创始人兼CEO戴威说，ofo提供的绿色、便捷出行服务，可以满足当地城市日益增长的短途出行需求，助力其城市化。同时，当地不断增长的游客数量，也有助于ofo品牌推广，提升针对不同用户的服务水平。

据ofo小黄车介绍，2015年以来，ofo已在全球连接超1000万辆单车，日订单超3200万，为全球2亿用户提供了超40亿次出行服务。