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2018中马中小企业合作对接会在吉隆坡举行

【中新社吉隆坡】由中国驻马大使馆、马来西亚中华总商会、马来西亚中国银行主办的“2018中马中小企业合作对接会”5日在吉隆坡举行。

马来西亚交通部长廖中莱在致辞中表示，马中两国在过去几年经贸、文化的交流密切，马中两国中小企业应把握“一带一路”带来的机遇，优势互补，共同发展，真正做到“共商，共建，共享”。

中国驻马来西亚大使白天在致辞中指出，中马全面战略伙伴关系已步入稳定、健康、务实的发展轨道。中马经贸合作要发挥好中小企业“小而活”的优势，支持中小企业开辟合作新领域，形成大中小企业共同发力、融通发展新格局。

马来西亚中华总商会总会长戴良业在致辞中指出，马来西亚中小企业应放眼区域乃全球市场，透过新策略、新构思、新科技，以共享经济的模式，结合优势与力量推助企业转型，加入数字经济及工业4.0的行列。中国银行总行中小企业部总经理朱军在致辞中表示，中马两国的交往源远流长，“一带一路”倡议更为两国合作开启了新的篇章。中国银行将进一步发挥国际化、多元化优势，助力两国中小企业合作交流，开创两国经济发展更加美好的未来。

本次对接会聚焦于餐饮业、批发物流、现代农业、绿色能源、循环经济、汽车及机械设备等行业，吸引了来自中马两国超过300家企业参与，与会各界嘉宾近千人。

本次对接会是中国银行在吉隆坡举行的第二场现场对接活动。自2014年以来，中国银行在全球成功举办了42场跨境撮合对接会，吸引来自五大洲80个国家和地区2万余家企业参加。