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11国将在3月签署新版TPP

日本欲说服美国加入

【参考消息网】英媒称，日本经济再生担当大臣茂木敏充23日表示，在美国退出之前的亚太贸易协定后，其余11个想要缔结新的亚太贸易协定的国家将于2018年3月在智利举行协定签署仪式，这是东京的重大胜利。

据路透社1月23日报道，这11国负责贸易的官员在东京召开会议试图解决多项分歧，包括加拿大坚持保护本国电影、电视和音乐等文化产业的要求。

报道称，若协议能够达成，对日本首相安倍晋三的政府将是一大利好。安倍政府一直在努力游说各国，试图挽救这个最初名为跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的贸易协定。这个协定最初有12国参与，但美国总统特朗普去年使美国从中退出。

安倍指出，在特朗普强调“美国优先”政策之际，这个协定将刺激日本经济增长与改革，并象征各国对自由贸易和多边贸易的承诺。

报道称，茂木敏充说，新协定名为《全面进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTTP），又称TPP-11，它将成为“经济引擎，遏制在全球部分地区冒头的保护主义”。

他还表示，日本将向华盛顿解释协定的重要性，希望能说服美国加入。

报道称，包括日本、澳大利亚和加拿大在内的11国贸易部长2017年11月就关键问题达成一致，同意在美国缺席的情况下继续推动协定，但加拿大等国要求协定采取措施保护就业，这成为达成协定的症结所在。