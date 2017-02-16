Thursday, February 16th, 2017 | Posted by

马来西亚警方 逮捕第三名涉嫌杀害金正男的嫌犯

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图为女子名叫Siti Aishah，1992年2月11日生于印尼西冷县（Serang，Indonesia）的护照。

 

【路透吉隆坡】 一名官员表示，关于朝鲜领导人金正恩兄长金正男遭谋杀一案，马来西亚警方已经拘留第三名嫌犯。

雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”

马国总警长卡立证实已逮捕另一名涉案女子，并已将她扣押。全国总警长发布的声明显示，警方在今晨2点逮捕25岁女嫌犯Siti Aishah，她持印尼护照，被捕时独自一个人在场。据了解，第二名女嫌犯是在今晨时分，在城中某酒店落网，她是一名夜店女公关。印尼外交部确认这名女子是印尼公民，驻马印尼大使馆已要求马国准许进行领事会见，让领事官员与女嫌犯见面，确保她获得应有的法律援助。

在调查后通过朝鲜使馆

将金正男遗体交给亲属

马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。

金正男周一在吉隆坡国际机场遇刺身亡。金正男与金正恩为同父异母兄弟，二人关系疏远。

“走完警方调查和尸检程序之后，我们可能通过使馆将遗体交给其亲属，”Ahmad Zahid Hamidi告诉记者。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175345

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