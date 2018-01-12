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马来西亚中国银行马六甲分行开业

【中新社马六甲】马来西亚中国银行马六甲分行12日在马六甲正式开业。

马来西亚中国银行行长王宏伟在致辞时表示，六百多年前，郑和七下西洋，五次驻节马六甲，与当地互利通商。以此为起点，华人一代代“下南洋”，在这片热土落地生根。他指出，中行集团对马来西亚市场高度重视，在2017年为马来西亚分行增资3亿美元，还在马来西亚创造了诸多集团第一，包括海外第一家智能网点，海外第一个银企直连项目等。

据悉，马中行在2016年10月正式并入中银香港，是中银香港首个海外机构，是中银香港走向海外的重要里程碑，马中行的加入将推动中银香港由一家根植香港的城市银行发展成为服务东南亚的区域性银行。王宏伟指出，马六甲分行是马中行并入中银香港后开设的第一家分支机构，集团将凭借丰富的海外市场经验、稳健的业务基础和雄厚的资本实力，进一步发挥跨境服务优势，为跨国公司、政府及金融机构、个人等客户提供全方位的金融服务，有力地支持“一带一路”金融大动脉的建设。

中国驻马来西亚大使白天在致辞时表示，中国银行自1939年就在马来西亚开设第一家分行，为中马资金融通架起桥梁。进入新世纪以来，中国银行积极致力于推动中马经贸合作，相继在北京和马来西亚举办马来西亚投资展销会和中小企业对接会，启动人民币清算行，同马清真食品局合作协助推广清真产品，承接签证中心业务，为中马关系发展做出了重要贡献。马六甲州首席部长伊德利斯代表马六甲州政府欢迎中国银行来到马六甲，他说，中行马六甲分行的设立，必将推动当地的经贸投资活动，也将推进“一带一路”倡议在马六甲的发展。