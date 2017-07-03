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韩造船厂上半年订单量

时隔五年再次登上世界第一宝座

【韩联社首尔】英国造船和海运动态分析机构克拉克森（CLARKSON）3日发布的数据显示，今年上半年，韩国造船企业承接船舶订单达256万修正总吨（CGT），占世界发货量的34%，时隔五年再次登上世界第一宝座。

韩国三大造船企业中，现代重工业集团旗下3家造船公司仅在上半年就承揽72艘订单（42亿美元），同比增长近6倍。由此，现代重工业集团完成全年承接订单目标的60%左右。三星重工业承接船舶订单13艘（48亿美元），订单金额居三大造船公司之首。大宇造船公司同期则承接7艘船舶订单。

上半年韩国造船业业绩向好主要得力于油轮订单增多。现代重工业集团旗下三家公司承揽的72艘订单中有60艘是油轮，尤其是在30万吨级以上超大型油轮市场承接全球27艘发货量（以克拉克森的统计为准）中的14艘订单。三星重工业和大宇造船公司承揽超大型油轮订单分别达8艘和5艘。

最近，液化天然气作为环保型燃料受到青睐，LNG船订单量随之增加。韩国造船企业凭借优异技术力量，在今年上半年承接了全球12艘发货量中的10艘订单。

据预测，今年下半年造船业前景也十分明朗。现代重工业相关负责人指出，公司已签署18艘船舶建造意向书，预计最快本月签署正式合同。三星重工业公司正在为承接12艘大型货轮订单进行磋商。大宇造船公司已签署1艘LNG浮式储油再气化装置（LNG-FSRU）和5艘超大型油轮建造意向书，且订单量有望进一步增加。

另据外媒报道，一家欧洲船舶公司计划发出6艘2万标准箱（TEU）级集装箱船订单，预计超大型集装箱船发货量还会增加。