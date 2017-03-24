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连续三个月上扬

新加坡2月CPI涨幅30个月来最高

【新浪财经网】据新加坡《联合早报》3月24日报道，全球油价较去年有所回弹，新加坡消费价格指数（CPI）连续三个月上扬，上升速度是30个月来最快。

新加坡统计局昨天公布的数据显示，2月份衡量消费价格变化的整体通胀率为0.7％，比1月份的0.6％高。在去年11月之前，新加坡物价连续24个月下跌，并于11月停止跌势。

不包括住宿和私人陆路交通费的核心通胀率（core inflation）为1.2％，低于1月份的1.5％。

新加坡经济师预计，随着商品价格走高以及经济复苏，接下来通胀率会逐渐攀高。

新加坡金融管理局和贸工部昨天发布联合文告指出，2月份通胀攀升是因为私人陆路交通费用增幅扩大，抵消了服务和食品通胀的下滑。

2月份私人陆路交通费用增加7.1％，比前一个月的4.1％高，也是47个月来最大的涨幅。这是因为去年2月的私人陆路交通费用相对较低。

服务费用上涨1.5％，比1月份的上涨1.9％低，主要因为机票价格下跌，假期成本增长放慢。食品通胀也从1月的1.9％放缓到1.3％，非熟食价格升幅较小，主要是去年2月食品价格因农历新年攀升。

租房市场疲软导致住宿费用下跌4％。

新加坡金管局和贸工部指出，由于全球商品市场好转，进口通胀预计会上扬；国内整体价格压力保持低迷，人力市场有所放缓，将限制薪金增长。