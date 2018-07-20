Friday, July 20th, 2018 | Posted by

进军日本！滴滴软银成立合资公司
今秋开始提供打车应用服务

滴滴日本发布会现场。左起滴滴出行副总裁、滴滴日本CEO朱景士，软银公司总裁兼CEO宫内谦，滴滴出行总裁柳青，软银公司高级副总裁、滴滴日本董事菅野圭吾。

滴滴日本发布会现场。左起滴滴出行副总裁、滴滴日本CEO朱景士，软银公司总裁兼CEO宫内谦，滴滴出行总裁柳青，软银公司高级副总裁、滴滴日本董事菅野圭吾。

 

【综合讯】据外媒报道，滴滴出行已与软银合作在日本成立了一家出租车合资公司，即将在日本为本地居民和游客提供出租车、打车服务和智能交通解决方案。两家公司在周四也证实了该消息，并宣布推出一项服务，该服务在日本所有出租车公司免费提供的技术平台上使用人工智能和数据分析。

他们表示，该服务将于2018年秋季在大阪开始运营，并陆续在京都、福冈、东京等主要城市向乘客、司机和出租车公司提供服务。

今年2月，滴滴和软银宣布了合作伙伴关系。滴滴已与全球打车共享服务供应商结盟，包括GrabLyftUber99Taxify

它表示，其乘坐服务，包括汽车共享和食品配送，覆盖了使用该平台的3000万驾驶员和5.5亿用户。

软银则主要提供移动和互联网服务。软银集团还拥有物联网、机器人和能源业务。

日本是全球第三大出租车市场，且拥有完善的移动互联网基础设施，线上出租车打车服务具有良好的发展前景。滴滴出行副总裁、滴滴日本CEO朱景士表示，滴滴日本将引入中国的先进数据平台，帮助本地出租车企业提高营运效率，改善用户满意度，扩展用户基础。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220374

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