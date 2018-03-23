Friday, March 23rd, 2018 | Posted by

贸易战担忧重挫全球股市
日经指数暴跌近1000点

东京日经指数2018年3月23日大幅度下挫。

东京日经指数2018年3月23日大幅度下挫。

 

【共同社】23日的东京股市日经指数出现暴跌，跌幅一度超过1000点。对美国保护主义贸易政策或引发贸易战争的担忧情绪导致抛压加剧。上海等其他亚洲股市也相继下挫，全球股市呈现普跌行情。日元汇率一度达到近1年零4个月以来高位，美元兑日元回落至104.5105水平。

日经指数报收于20617.86点，较上一交易日下挫974.13点，跌幅为4.51%，创下今年第二大跌幅纪录。收盘价跌破21000点大关，达到近5个月来的低位。去年10月创下最长连涨纪录的16个交易日的涨幅已跌去大半。

大型券商分析师表示：“对于美国贸易政策影响等全球经济前景的不透明感强烈。”

东证指数（TOPIX）下挫62.45点至1664.94点，跌幅为3.62%。全天成交量约19.14亿股。

美国总统特朗普决定对中国产品征收高关税，受此影响隔夜美股道琼斯工业指数暴跌。日元进一步升值将拖累出口相关个股的预期增强，东京股市也全面低开。进入午盘后，美国对包括日本产在内的钢铁和铝启动进口限制，日经指数跌幅扩大。

关于对美中贸易摩擦的警惕心理，日本财务相麻生太郎指出“市场反应过度”，并认为“这事不该引起日元突然暴涨”。

特朗普宣布撤换总统国家安全事务助理麦克马斯特也成为了不安因素。

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