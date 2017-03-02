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调查表明：东京超越香港 成为2016年亚太地区公干费用最贵城市

【新华社香港】一家国际人力资源管理顾问机构28日在港发布的调查显示，东京成为2016年亚太地区公干费用最贵的城市，香港的排名则由前一年的第一位跌至第二位，主要由于期内赴港旅游及出差的人数均有减少，致使酒店住宿费用下跌。

总部位于英国的咨询机构ECA国际当日发表最新一期“海外公干每日成本报告”。该年度报告提供了有关海外公干平均成本的数据，包括在日常津贴成本中占比最高的酒店住宿支出，以及膳食、洗衣、交通费用和日常必需品开支等。

ECA国际亚洲区域总监关礼廉指出，2016年香港四星级酒店住宿费用同比下跌约6%，主要因为以香港为目的地的休闲及商务旅游人次均有减少，加上目前亚太地区经济表现欠佳，致使本地酒店房间入住率下降，部分经营者需要下调房价；而由于酒店房价较高、日元兑美元有所升值等原因，东京则成为区内公干费用最贵的城市。

调查显示，除了东京及香港以外，其他亚太地区城市的公干费用排名依次为首尔、新加坡、达卡、横滨、悉尼、神户、釜山及珀斯等。于2015年位列前十的上海及北京由于汇率等因素在2016年分别位于第15及第25名。

如果排除酒店住宿费用，香港的排名则跌至第五位。关礼廉表示，在交通及用膳等公干人士的日常杂费方面，香港较东京、首尔、悉尼及横滨便宜，排名较为合理。