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耗资3亿5千万美元

新加坡航空接收全球首架波音787-10客机

【联合早报网】新加坡航空公司斥资3亿5000万美元，为集团采购的首20架787-10型梦幻客机推出新机舱产品。

新航接收的全球首架787-10梦幻客机28日上午抵达新加坡，公司也为新客机的机舱产品举行推介仪式。

这批服务亚太航线的新客机共有36个商务舱座位和301个经济舱座位。每张商务舱座椅都能平放为长约76寸的全尺寸床铺。经济舱也引进新椅背设计，让搭客有更多腿部空间，并有能调整六种模式的头靠，让搭客更舒适。这一设计与去年推出的A380型客机新机舱相仿。

新客机也配备新一代myKrisWorld机上娱乐系统，能记下新航KrisFlyer会员的设置，在搭乘不同航班时也能继续观看之前未看完的娱乐内容。

波音787-10由轻质合成材料制成，是波音公司梦幻客机系列中机身最长的客机。新客机采用的先进技术不仅能提高营运效率，还能为乘客提供更宁静和平稳的飞行体验。

新航总裁吴俊鹏说，此次引进的新客机和机舱产品，在区域航线内独一无二，甚至可媲美部分航空的长程航线配置。