Wednesday, April 19th, 2017 | Posted by

美国副总统登上航空母舰里根号称
朝鲜是亚太最危险的威胁

JAPAN-US-NKOREA-DIPLOMACY

美国副总统彭斯4月19日登上航空母舰里根号，对美军发表讲话。

 

【综合讯】正在日本访问的美国副总统迈克·彭斯（Mike Pence）今日（19日）登上在美军横须贺基地的核动力航空母舰里根号（Ronald Reagan）发表演讲，他说华盛顿将与盟国等国家合作，对朝鲜施加经济和外交压力，他还向朝鲜发出了新的警告，美国将会以“压倒性的打击”回应任何攻击。

日前彭斯展开对亚太四国的访问，周二他从韩国飞抵东京，在当地与包括日本首相安倍晋三在内的日本各界领导人会面，并再次向日本保证，美国承诺会遏制朝鲜的核武野心。

日本是彭斯就任后首次亚太之行的第二站。他在今日早上登上目前正在日本横须贺港进行定期维修的尼米兹级航空母舰里根号（Ronald Reagan）。他在里根号的甲板上向驻日美军发表讲话，他表示面对朝鲜的威胁，美国的立场仍坚定不移。

彭斯这次在航母上再次警告说：“那些想挑战我们的决心或准备的人应该知道，我们会击败任何攻击，并以美国式的压倒性的有效方式，击败任何使用常规武器或核武器的攻击。”

“美国将永远寻求和平，但在川普总统任内，防御系统已处于戒备状态，剑已出鞘。”

他还重申，处理朝鲜问题仍不排除所有选项。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=180648

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