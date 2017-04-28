Friday, April 28th, 2017 | Posted by

索尼预计本财年芯片需求激增
有望推升获利接近20年纪录高位

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为了满足日益增长的需求，该公司将把图像传感器业务的资本支出提高逾一倍至1,100亿日圆，并在3月底前把产能提高13.6%。

 

【路透东京】索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源–图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。

索尼预计在3月止的财年营业利润达到5,000亿日圆(45亿美元)，略低于汤森路透调查的分析师预估。

若能实现这一营业利润，将创截至1998年3月财年以来的最高水准。当年的营业利润为5,257亿日圆，为历史获利最高点，受消费电子产品营收强劲、《MIB星际战警》(Man in Black)票房较高，以及首款游戏机PlayStation大受欢迎等因素提振。

图像传感器业务已成为获利增长的最大贡献源，索尼旗下一家一年前在地震中受损的工厂恢复正常。与此同时，智能手机制造商正在越来越多在他们的产品上采用双镜头后置摄像头，需要更多的传感器。

“对于配置双镜头后置摄像头或为自拍设计的高性能前置摄像头的高端产品而言，市场正在增长，”财务长吉田宪一郎在财报简布会上称。“这对我们来说可谓是一股顺风。”

索尼预测其包括图像传感器业务在内的芯片业务今年将恢复盈利，将获利1,200亿日圆。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181397

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