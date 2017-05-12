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确保东盟收获数字和人口红利

世界经济论坛东盟峰会在柬埔寨召开

【越通社金边】确保东盟收获数字和人口红利”为主题的2017世界经济论坛东盟峰会（WEF-ASEAN）5月11日至12日在柬埔寨金边召开。此次峰会目的在于进一步促进东盟和平稳定、繁荣昌盛与可持续发展。

菲律宾总统杜特尔特、老挝总理通伦西苏里同亚太地区各国政府领导人代表和各部长等600多名代表一同出席峰会。越南政府总理阮春福率领越南代表团参加会议。

在东盟纪念成立50周年的背景下，2017世界经济论坛东盟峰会为国际企业界对东盟发展进程进行评估，确定地区乃至世界经济和科技的迅速发展为东盟带来的机遇和挑战等提供平台。

世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构，总部设在瑞士日内瓦。其前身是1971年由现任论坛主席、日内瓦大学教授克劳斯施瓦布创建的“欧洲管理论坛”。世界经济论坛达沃斯年会是其最重要的活动。此外，世界经济论坛东亚峰会是WEF一年一度举行的地区论坛之一。东盟共同体2015年底建成之后，2016年起东亚峰会改名为东盟峰会。

越南与世界经济论坛于1989年建立关系。越南高层领导积极参加世界经济论坛达沃斯年会。

越南与世界经济论坛的关系在多个方面迅速发展。当时刚取消长达30年制裁的越南通过世界经济论坛创建了与西方国家的经济关系，到目前，世界经济论坛已成为越南政府与世界领先集团的重要对话平台。除了帮助越南宣传推广国家形象，世界经济论坛还与越南开展有关提高国家竞争力、农业、工业等领域的合作。越南已主动承办世界经济论坛的地区会议。

按计划，越南将承担2018年世界经济论坛东盟峰会东道国。