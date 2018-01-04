Thursday, January 4th, 2018 | Posted by

由于休市期间世界主要股市股指上涨
东京股市日经股指创26年来新高

至收盘时，日经股指上涨741.39点，收于23506.33点。

至收盘时，日经股指上涨741.39点，收于23506.33点。

 

【新华社东京】日本东京股市4日迎来新年第一个交易日。由于休市期间世界主要股市股指上涨，当日东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日大幅上涨3.26％，创下自199217日以来历史新高。

东京股市20171230日至201813日休市5天。期间，美国、中国等世界主要经济体股市上涨。此外，美国去年12月制造业采购经理人指数超出市场预期。受此影响，4日东京股市早盘高开，盘中涨幅迅速突破500点。

从行业来看，所有板块股票均出现上涨。其中证券期货、石油煤炭制品、海运业等行业股票领涨。

至收盘时，日经股指上涨741.39点，收于23506.33点。东京证券交易所股票价格指数上涨46.26点，收于1863.82点，涨幅为2.55％。

日本副首相兼财政大臣麻生太郎在当天举行的开市钟仪式上致辞说，新的一年日本政府要推动克服少子化和老龄化难题，以实现日本经济的可持续增长。

东京证交所首席执行官清田了在致辞中表示，今年将继续维持金融市场的稳定运行，强化自身竞争力，力求在与世界主要证交所的竞争中占得先机。

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