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澳洲被列为

全球房产投资最为稳定国家之一

【综合讯】一项新的全球调查发现，澳洲被认为是世界上房地产投资最稳定的国家之一。

据澳洲Domain房地产网消息，虽然这份调查没有将澳洲列入资本增长最好的国家之一，但外国投资者把澳洲列为房地产投资最稳定和最安全的国家中的第五名。

在外国投资者协会（AFIRE）进行的第二十六届年度会员调查中，澳洲出现在美国、德国和加拿大之后。

澳洲从2017年排名中的第四名下降，被英国超越，投资者对于英国脱欧对经济市场的影响不再那么担心。该协会主席Edward Casal称，这也致使伦敦取代纽约成为房地产投资的首选城市。

Casal说：“过了一年，外国投资者对英国脱欧的后果不那么担心了。与此同时，去年伦敦市场被几项大笔销售推动。”

“伦敦有许多投资地区的特性，包括稳定的法治、透明度高以及使用英语。另外，有利于国际商业的时区，深厚的人力资源和文化特点也有所帮助。”

作为世界上最大的房地产投资者机构之一，该协会成员估计管理的房子资产超过2万亿澳元，他们将纽约列为第二大投资城市。

洛杉矶也被列入了前五名，德国的两个城市是第一次上榜──柏林排名第三，法兰克福排名第五。

BIS Oxford经济学高级经理Angie Zigomanis认为，英国脱欧也是吸引投资者对法兰克福的兴趣的一个主要因素，法兰克福去年排名仅为第13位。

“如果很多大型金融集团正在寻求从英国迁出转移到欧洲，投资者正在选择他们可能去的地方，德国金融首府城市法兰克福则是首选。”

悉尼与上海并列为房地产投资最佳城市的第八名，低于2017年时与波士顿、马德里和新加坡并列的第七名。