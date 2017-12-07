Posted by admin

澳拥抱新支付时代：

指纹识别更普及 ATM未来或消失

【中新网】据澳洲网7日报道，随着科技的不断发展，支付方式也在发生日新月异的变化。随着澳大利亚更多人拥抱指纹识别、面部识别及搕ap-to-pay”(轻触即付)等智能支付方式，澳大利亚比价网站Finder研究发现，到2036年，ATM(智能取款机)或将在澳大利亚消失。

为打击诈骗升级支付方式

在对1000名澳人进行调查后，Visa发现，仅有1/3的澳人对每一张信用卡与储蓄卡设立不同的密码。Visa同时强调了密码支付潜在的安全风险。

为了打击支付诈骗，包括被盗信用卡在网上被盗刷，信用卡巨头Visa计划推出一系列新的支付方式。很快澳大利亚的消费者在使用信用卡支付时将不再需要输入密码，而是使用指纹或面部识别授权。

Visa新规规定，对于支付金额在100元澳元以上的消费，用户可以使用智能手机来进行指纹或面部识别。

不过，这一服务仅对“数字钱包”开放。具体什么时间开放新功能会根据手机制造商何时符合标准而定。虽然苹果手机已经符合要求，但目前澳大利亚仅有澳新银行(ANZ)这一家银行允许用户使用Apple Pay。

未来30年ATM将零取款

在对澳洲央行(RBA)数据进行研究后，Finder的调查研究发现，澳大利亚ATM每月的取款额从2010年的7300万澳元下降到今年的4700万澳元。如果这一趋势按照目前的速度发展下去，在30年内，澳大利亚ATM的取款额将为零。

然而，随着搕ap-to-pay”技术越来越受到欢迎，有些人相信，ATM的使用会加速下降，这意味着它们可能消失得更快。