Friday, November 24th, 2017 | Posted by

澳居民因工作压力大影响心理健康
或致经济年损120亿澳元

据估算，澳大利亚居民由于工作压力大而导致的心理健康问题，竟致澳经济一年损失120亿澳元。

据估算，澳大利亚居民由于工作压力大而导致的心理健康问题，竟致澳经济一年损失120亿澳元。

【环球网综合报道】据澳大利亚“新快网”1122日报道，据估算，澳大利亚居民由于工作压力大而导致的心理健康问题，竟致澳经济一年损失120亿澳元(约人民币603.8亿元)

报道称，工资低、税费高，澳大利亚居民生活成本不断飙涨。在这种情况下，心理健康问题治疗对于任何人来说都是极为昂贵的花销。

据估算，约20%30%的澳劳动力在某个工作阶段患上严重心理健康疾病，包括焦虑、抑郁或者强迫症。数据显示，2016年澳大利亚共有2866人自杀身亡，较2015年的3027人有所下降。此外，每年还有8.598万人企图自杀，13545人尝试非致命性自杀行为，其中2303人因此完全丧失劳动力，另有11242人需短期请假治疗。

心理健康问题影响着工作参与度、工作满意度、忠诚度、工作绩效表现、缺勤、人员流动及身体健康等等方面。心理健康问题不仅仅困扰着个人，还呈指数倍率影响着国家经济。这也是专家认为应该“下重药”解决这一全国性危机的原因。

根据普华永道(PricewaterhouseCoopers)的报告显示，心理健康问题引发的员工缺勤，致澳大利亚企业损失47亿澳元，而假性出勤(presenteeism)致损失达61亿澳元。此外，还有高达1.459亿澳元的赔偿。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198954

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