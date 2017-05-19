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澳大利亚商业诈骗增30%

企业一年损失380万澳元

【中新网】据澳洲网报道，网络犯罪令澳大利亚企业一年损失达380万澳元，且还没有很多犯罪没有报警无法记录。

受害者平均损失1万澳元

综合ACCC与澳大利亚网络犯罪网络报告网络中心(ACORN)数据显示，澳大利亚因网络诈骗损失的金额高达3亿澳元。但据澳大利亚统计局(ABS)个人欺诈调查报告及发生但却没有报警的数据来看，澳大利亚经济因网络诈骗损失的金额高达30亿澳元，且还在增长。

在WannaCry网络诈骗案中，85%诈骗犯使用电子邮箱或电话与诈骗目标联络，且是有针对性的而不是随机。

此外，ACCC犯罪监管项目Scamwatch报告也发现，2016年商业诈骗的数量增长了超过30%。在6000起以企业为目标的诈骗案中，约6%受害者表示平均损失1万澳元。

“但这很可能只是冰山的一角。”ACCC副主席斯哈珀表示，“很多遭到诈骗的小型企业都选择不上报，因为报警会带来很多麻烦，或者通知保险公司会导致他们支付比损失更高的保险费用。”

小型企业更需提高警惕

据了解，网络诈骗方式通常可以分为3种，分别是勒索软件、商业电子邮件诈骗及由来已久的投资骗局。

报道称，小型企业是电子邮件照片的最佳目标，这些企业通常会在网络上公布其电子邮箱细节，且被用来作为支付账户使用的邮箱。

由于无法责怪负责转账的银行，这些诈骗的损失并不会获得保险公司的赔付。

斯哈珀表示，小型企业及员工少于5人的小企业主尤其容易成为电子邮箱与勒索软装诈骗的目标。“我们知道小企业不愿意支付昂贵的系统升级，但财务损失和数据丢失同样会扼杀一个小公司。”