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深化两国经济联系并促进贸易往来

新加坡和斯里兰卡签署双边自由贸易协定

【新闻及时事节目】新加坡和斯里兰卡签署双边自由贸易协定，深化两国之间的经济联系并促进贸易往来。本地企业每年将可省下高达1000万新元的关税。

贸工部长易华仁和斯里兰卡发展战略及国际贸易部长萨马拉维克拉马（Malik Samarawickrama）今天（23日）在斯里兰卡首都科伦坡，在李显龙总理和斯里兰卡总统西里塞纳的见证下签署协定，进一步深化两国的经济关系和推动双边贸易。

新加坡贸工部在文告中表示，签署新加坡-斯里兰卡自由贸易协定后，两国的企业将能够在多个领域，开拓双边市场。

免除新加坡出口物品关税

贸工部表示，此项自由贸易协定的主要好处包括，斯里兰卡在未来15年里，从新加坡出口物品中80%的产品将能免除关税。每年将可为本地企业省下1000万元的关税。

除此之外，当局也表示，协定也包括了极为开放的“原产地条例”（rules of origin），让更多新加坡出口的物品能够符合较低的关税。

斯里兰卡也首次开放政府项目招标。这也就意味着，本地企业将可以参与斯里兰卡政府部门或国有企业项目的招标活动。

贸工部也表示，两国也愿意积极推动双边服务市场。除了专业和贸易相关服务外，协议也包括环境、建筑和旅游业等领域。

新加坡-斯里兰卡自由贸易协定也将促进两国之间跨境信息传输，通过电子方式，传输数据。当局表示，随着电子商务业和数码服务的需求量增加，这将让新加坡和斯里兰卡企业受益。

另外，协定也给予本地企业更好的保障，避免因国籍被歧视对待，防止出现被征用的问题。

在协议下，新加坡国际仲裁中心被列为可处理投资者与国家之间纠纷的机构组织。当局表示，这与促使新加坡成为仲裁中心的目标是一致的。