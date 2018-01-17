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泰国推出4年期“智慧签证”

吸引国外科技人才及投资

【中新社曼谷】泰国内阁会议16日正式批准，将从今年2月1日起实施4年期“智慧签证”(SMARTVISA)计划，以吸引泰国10大优先发展目标产业所需的4类国外科技人才和投资者。

这4类人包括：进入政府机关或机构工作的高级科技专业人员，月薪不低于20万泰铢(约4万元人民币)，劳务合同有效期不低于1年；目标行业内的技术型企业投资者，直接投入资金不低于2000万铢；本科学历以上、月薪不低于20万铢的高管，须有不低于10年的工作经验及不低于1年有效期的劳务合同；目标产业中的初创企业创业者。

获得这类签证的外籍人士，在泰居留期最长可达4年，其亲属享有同等权益。

泰国政府近年提出“泰国4.0”发展战略，并确立10大目标产业作为经济发展的新引擎，包括新一代汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游、农业与生物技术、食品深加工5大泰国原有优势产业，以及工业机器人、航空与物流、生物能源与生物化工、数字经济、医疗中心5大未来产业。

泰国政府希望，实施“智慧签证”计划能够在短期内缓解泰国国内高技术人才相对缺乏的问题，促进外商前来投资，从而更好地为10大目标产业的发展提供支持。