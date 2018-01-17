Wednesday, January 17th, 2018 | Posted by

泰国推出4年期“智慧签证”
吸引国外科技人才及投资

泰国内阁会议16日正式批准，将从今年2月1日起实施4年期“智慧签证”(SMARTVISA)计划，以吸引泰国10大优先发展目标产业所需的4类国外科技人才和投资者。

泰国内阁会议16日正式批准，将从今年2月1日起实施4年期“智慧签证”(SMARTVISA)计划，以吸引泰国10大优先发展目标产业所需的4类国外科技人才和投资者。

 

【中新社曼谷】泰国内阁会议16日正式批准，将从今年21日起实施4年期“智慧签证”(SMARTVISA)计划，以吸引泰国10大优先发展目标产业所需的4类国外科技人才和投资者。

4类人包括：进入政府机关或机构工作的高级科技专业人员，月薪不低于20万泰铢(4万元人民币)，劳务合同有效期不低于1年；目标行业内的技术型企业投资者，直接投入资金不低于2000万铢；本科学历以上、月薪不低于20万铢的高管，须有不低于10年的工作经验及不低于1年有效期的劳务合同；目标产业中的初创企业创业者。

获得这类签证的外籍人士，在泰居留期最长可达4年，其亲属享有同等权益。

泰国政府近年提出“泰国4.0”发展战略，并确立10大目标产业作为经济发展的新引擎，包括新一代汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游、农业与生物技术、食品深加工5大泰国原有优势产业，以及工业机器人、航空与物流、生物能源与生物化工、数字经济、医疗中心5大未来产业。

泰国政府希望，实施“智慧签证”计划能够在短期内缓解泰国国内高技术人才相对缺乏的问题，促进外商前来投资，从而更好地为10大目标产业的发展提供支持。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203808

Posted by on Jan 17 2018. Filed under 东盟财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added