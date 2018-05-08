Tuesday, May 8th, 2018 | Posted by

武田药品宣布就收购夏尔达成协议
成为日企最大海外企业收购案例

日本武田药品工业公司8日宣布，以460亿英镑收购欧洲制药巨头夏尔公司事宜已达成协议。这将成为日企最大的海外企业收购案例。

日本武田药品工业公司8日宣布，以460亿英镑收购欧洲制药巨头夏尔公司事宜已达成协议。这将成为日企最大的海外企业收购案例。

 

【共同社】日本武田药品工业公司8日宣布，以460亿英镑收购欧洲制药巨头夏尔公司事宜已达成协议。

这将成为日企最大的海外企业收购案例。两家公司医疗药品销售额直接相加将达到28135亿日元，排名全球第9。日本的制药公司将首次跻身全球十强。武田将强化新药研发，扩大收益，力争在业界继续存活下去。

日企此前最大规模的海外收购是2016年软银集团斥资约240亿英镑收购英国半导体开发巨头ARM控股。由于国内市场不断缩小，日企为扩大规模相继收购海外企业，但也曾出现失败案例。能否尽快发挥收购的效果，武田高层经营手腕面临考验。

武田急需在全球最大的美国市场扩大占有率。但在收购计划曝光后，对财务状况恶化和大量增发新股的警惕情绪导致公司股价出现下滑趋势。收购能否获得股东大会批准将是今后关注焦点。

武田的社长克里斯托弗_韦伯8日发表声明，强调“迈向强大武田的变革将加速”。夏尔公司主席Kilsby表示欢迎称“将成为强有力的生物医药企业”。

武田将力争获得夏尔全部股份。收购手续的日程详情将在今后公布。美国摩根大通银行和三井住友银行、三菱日联银行将最多发放共计308.5亿美元贷款，帮助其筹集资金。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=214523

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