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机构投资者呼吁政策支持 亚洲成全球基建投资者“新宠”

【搜狐讯】随着全球经济重心的东移，亚洲各国正在加速城市化和工业化，对房屋、公路、铁路、发电站和港口等基建的需求十分庞大。根据亚洲开发银行的研究显示，目前至2020年期间，亚洲地区发展基建的资金需求每年高达8000亿美元。

中国财政部国际经济关系司司长刘健表示，亚洲各国的多样性和发展的不平衡，给跨境基建项目带来不少挑战，“这些跨境投资项目投资金额大，政治风险高，还涉及很多地方事务包括拆迁、环保等。”

“基建项目对于养老基金这类长期投资者是一个十分具有吸引力的资产类别，可以帮助这些机构投资者分散风险，同时提供比上市股票等流动性资产更高的回报。此外，由于这些项目的投资金额通常较大，进入门槛相对较高。”加拿大养老基金投资公司董事总经理及亚太区主管金秀咿（Suyi Kim）1月17日出席2017亚洲金融论坛时表示。

麦格里亚洲首席执行官魏平（Ben Way）则指出，投资新兴市场基建面临主权政治风险和监管法规风险，同时亦须考虑利率、通胀、汇率波动等风险。

“然而，由于发达国家基建投资受到全球资金的追捧，回报率逐年下降，例如澳洲公用事业项目的回报率已由过往的10%-12%，降至目前的5%-6%，因此，越来越多的投资者开始将目光转向新兴市场。”他表示。

同时，魏平透露，过去三年，麦格理投资的亚洲基建项目公司由35家增至70家，“亚洲基建项目不少可以独家投资，过程不用公开招标，主要通过寻找当地合作伙伴来获得投资机会。这些项目的收益仍然十分可观，但这样的局面可能不会长期持续下去”。