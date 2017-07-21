Friday, July 21st, 2017 | Posted by

朝鲜2016年经济增长3.9%
创17年来新高

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资料图片：2016年2月11日，在毗邻朝鲜的韩国坡州市统一大桥，满载货物驶离开城工业园的车辆源源不断返回韩国。

 

【韩联社首尔】据韩国银行（央行）21日发布的测算数据，2016年朝鲜实际国内生产总值同比增长3.9%，在遭遇国际社会强力制裁的情况下，不仅从2015年的-1.1%由负转正，还创下1999年（6.1%）以来的最高纪录。

这是朝鲜的经济增速时隔8年反超韩国（2.8%），且韩朝人均收入差距也由22.2倍缩小为21.9倍。对外依存度较高的韩国经济在爆发金融危机的2008年增长2.8%，而同年朝鲜经济增长3.1%。1998年外汇危机时，韩国增长-5.5%，而朝鲜增长-0.9%。韩国银行分析称，2015年干旱等灾害重创朝鲜经济，基数效应使2016年的同比增速大幅升高。

去年朝鲜进行第四、五次核试验并接连发射弹道导弹，招致国际社会加大制裁力度，但朝鲜去年对外贸易额达到65.5亿美元，同比增长4.7%，与2015年缩水17.9%形成对照。据大韩贸易投资振兴公社解读，联合国限制朝鲜煤炭出口的措施附加“民生目的例外”的条件，效果有限，下半年煤炭涨价也是出口增长的原因之一。朝鲜鼓励渔业生产也使动物产品出口增长74%之多。去年韩国贸易额缩水6.4%，但仍达到朝鲜的137.7倍。据韩国统一部统计，去年韩朝双边贸易额3.3亿美元，同比减少87.7%，主要原因是去年2月开城工业园区停止运转。

去年朝鲜的水电煤业、采掘业和制造业分别增长22.3%、8.4%和4.8%，都扭转负增长颓势。朝鲜的农林渔业和采掘业在经济中所占比重高达21.7%和12.6%，而上述比重在韩国仅为2.2%和0.2%。韩国的服务业在经济中占比59.2%，远高于朝鲜的31.1%，制造业占比29.3%，也明显高于朝鲜的20.6%。

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