Sunday, July 22nd, 2018 | Posted by

朝鲜经济2017年
创下20年来最严重的萎缩

2018年6月15日拍摄的照片展示了平壤城市天际线的全景。

2018年6月15日拍摄的照片展示了平壤城市天际线的全景。

 

【路透首尔】韩国央行周五公布的估计数据显示，2017年朝鲜经济创下20年来最严重的萎缩，明确显示为了阻止朝鲜发展核武及飞弹所祭出的国际制裁对当地经济成长造成严重冲击。

韩国央行称，朝鲜去年国内生产总值(GDP)较上年萎缩3.5%，这是自1997年萎缩6.5%以来的最大下滑幅度；1997年时朝鲜发生严重饥荒。

在全国总产出中占约三分之一的工业生产下降8.5%，也是1997年以来的最大降幅，因石油和其它能源类资源进口受限造成工厂停产。农业和建筑业产出也分别下降1.3%4.4%

2017年的制裁措施要比2016年的严厉，”韩国央行下属National Accounts Coordination Team负责人Shin Seung-cheol说道。

受针对煤炭、钢铁、渔业和纺织品的出口禁令影响，(朝鲜)对外贸易锐减。很难有这方面的确切数据，但(出口禁令)重创了工业生产，擲hin称。

韩国央行借助政府和情报机构编制的数据，来做出其对朝鲜经济的预估。该央行的调查包括监测边境地区稻田作物的面积、交通监测以及对脱北者的访问。朝鲜不发布经济数据。

韩国央行称，朝鲜人均国民总收入为146万韩元(1,283.52美元)，约是韩国人均国民总收入的4.4%

该央行援引大韩贸易投资振兴公司(KOTRA)数据称，2017年朝鲜总出口下滑37.2%，为1998年以来的最大降幅，当时的降幅为38.5%

 

 

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