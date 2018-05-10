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朝美领导人会晤将是一次“历史性会晤”

金正恩会见到访的美国国务卿蓬佩奥

【新华社平壤】据朝中社10日报道，朝鲜最高领导人金正恩９日会见了来访的美国国务卿蓬佩奥，表示即将到来的朝美领导人会晤将是一次“历史性会晤”。他还下令特赦及遣返被朝鲜扣留的美国人。

报道说，金正恩在会见蓬佩奥时表示，朝美领导人会晤将是推动朝鲜半岛形势积极发展、为建设美好未来而迈出的良好第一步的历史性会晤。

报道表示，蓬佩奥此行是为向金正恩转达美国总统特朗普口信并为朝美领导人会晤做准备。金正恩在听取口信后，“对美国总统深切关心通过对话解决问题予以高度评价并表示感谢”。

报道表示，金正恩同蓬佩奥交换了对半岛地区形势的评价和看法以及两国最高领导层对朝美领导人会晤的立场和意见。会见深入讨论了会晤的业务性问题及其相关程序和方法。金正恩和蓬佩奥就讨论的问题达成了“满意的共识”。报道还说，金正恩高度评价与蓬佩奥举行良好会谈并取得满意结果。蓬佩奥对金正恩在其访问平壤期间予以盛情款待以及进行了非常有益的会谈并达成充分的协议表示由衷的感谢，并表示其作为美国国务卿，愿为朝美领导人会晤成功举行而积极努力。金正恩与蓬佩奥相约再见并为其话别送行。

美国总统特朗普９日在社交媒体推特上说，朝鲜已经释放３名遭羁押的美国公民。