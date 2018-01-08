Monday, January 8th, 2018 | Posted by

最新全球网速排名报告出炉
新加坡速度排名全球第一

在129个受访国中，新加坡以161Mbps火箭般的下载速度，排名全球第一。

在129个受访国中，新加坡以161Mbps火箭般的下载速度，排名全球第一。

 

【中新网】据澳洲网报道，网速测试网站Ookla最新的《速度测试全球指数》(Speed Test Global Index)报告于近日公布。

据报道，Ookla数据显示，201712月澳洲固定宽带网络的平均下载速度为25.88 Mbps，在全球排名第55位，位于哈萨克斯坦与阿联酋之间，较上一次报告排名下滑两位。

同时，澳洲的平均网络下载速度依然低于全球平均水平(40.71 Mbps)，导致澳洲的网速甚至不及奥地利、斯洛文尼亚、捷克共和国和俄罗斯。

129个受访国中，新加坡以161Mbps火箭般的下载速度，排名全球第一。全球排名第二及第三的分别是冰岛与中国香港。

对此，澳洲国家宽带网络公司(NBN Co)发言人表示，澳洲网速表现不佳是因为只有约300万名澳人使用NBN网络，很多家庭还无法进行网络转换。

这意味着Ookla报告对比的数据是由500万名网速更慢的传统ADSL服务用户产生的。”发言人称，“待2020年我们完成800万名NBN用户的目标后，澳洲的平均固定宽带网络速度将大幅提升。”

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