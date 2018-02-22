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时隔2年8个月缔结协定

韩国与中美洲五国签署自贸协定

【韩联社首尔】据韩国产业通商资源部21日消息，产业部通商交涉本部长金铉宗当天在首尔乐天酒店与哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜和巴拿马共5个中美洲国家正式签署韩-中美自贸协定（FTA）。

这是双方自2015年6月启动谈判后，时隔2年8个月缔结协定。产业部表示，两地自贸协定生效后，中美各国将随即或分阶段取消所有项目超过95%以上的关税，韩国面向中美地区的出口有望大幅提升。

对外经济政策研究院分析认为，韩-中美FTA生效后今后10年有望拉动韩国国内生产总值提升0.02%，创造2534个工作岗位。尤其是在以汽车和钢铁为主的制造业，协定生效15年后有望实现累计5.8亿美元的贸易收支和2.57万亿韩元（约合人民币152亿元）的生产扩大效应。

韩国政府将大米、辣椒、大蒜和洋葱等主要农产品排除在减税对象之外，并尽可能推延牛肉（19年）和猪肉（10-16年）等部分产品的关税取消时间，以缓解对国内产业造成的不利影响。

在服务业市场，双方引进投资者与国家争端解决机制（ISDS），保障投资企业自由汇款。在通关、认证和知识产权领域，降低非关税壁垒、加强知识产权保护等，为韩流扩散提供制度上的支持。