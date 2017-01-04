Posted by admin

日经指数收高2.5%创21年来首日收盘新高

【共同社】东京股市4日迎来新年首个交易日“大发会”，受市场对美中经济形势改善的预期带动，日经指数大幅反弹，报收于19594.16点，较去年最后一个交易日的收盘价上涨479.79点，涨幅为2.51%，并突破了上月创下的去年收盘价新高。当天是1996年以来新年首个交易日的收盘最高点位，也是1996年以来首个交易日的最大涨幅。

日经指数近4年以来首次在首个交易日以上涨收盘，并延续了去年年底因期待美国候任总统特朗普经济政策而接连上涨后的涨势。与因中国制造业采购经理人指数（PMI）恶化而重挫近600点的2016年“大发会”形成鲜明对比，但投资者对特朗普过激主张的警惕感仍存，前景仍有不确定性。

4日的东证指数（TOPIX）报收于1554.48点，上涨35.87点，涨幅为2.36%。全天成交量约为23.75亿股。

隔夜美股受去年12月美国ISM制造业指数上升带动而收涨，日元兑美元走低。东京市场上，以汽车和消费电子板块为主，当天开盘后呈现普涨格局。

一名大型券商人士称，“新年第一个交易日迎来了开门红。6日公布的美国非农就业数据等影响市场的因素即将来临，将继续关注股市能否保持良好态势。”