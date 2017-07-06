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日欧首脑宣布EPA谈判达成框架协议

【共同社布鲁塞尔】日本首相安倍晋三6日与欧洲理事会主席图斯克等在布鲁塞尔举行定期首脑磋商，宣布日欧经济伙伴关系协定（EPA）谈判达成了框架协议。力争在2019年较早阶段生效。日本在部分农林水产品上同意开放市场，奶酪最终将设置超过3万□的低关税进口额度。欧盟（EU）则在EPA生效后用7年时间下调对日本汽车征收的关税，第8年取消关税。占全球国内生产总值（GDP）约3成的巨大经济圈即将诞生。

日本与欧盟对抗美国总统特朗普所象征的保护主义潮流，摆出了将在7日起于德国开幕的二十国集团（G20）峰会上引领自由贸易的姿态。日欧今后将就投资纷争的解决程序等遗留领域继续谈判，计划最快年内达成最终协议。安倍政府近期将下达指示，针对担忧遭受打击的国内生产者制定支援措施，把所需经费写入年内编制的2017年度补充预算案中。

安倍在联合记者会上自豪地表示，日欧EPA“展示了高举自由贸易旗帜的政治意志”。图斯克指出，这是日欧战略关系“新篇章的开始”。

日欧之间将有超9成商品品种取消关税，达到媲美跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的水平。奶酪的低关税额度将从EPA生效时的2万□逐渐增加，到第16年扩大到3.1万□；额度内税率第16年减至零。意面和巧克力糕点的关税在第11年取消。林业产品10个品种第8年取消关税。牛肉关税在第16年下调至9%，猪肉下调至TPP同等水平。(ada dun hilang bang tulisan ini jgn lupa di hapus)

另一方面，欧盟将立即取消92.1%（以贸易额计算）的汽车零部件关税。日本酒、绿茶和酱油的关税立即取消，虾夷扇贝到第8年实现零关税。日本将加大出口，开拓人口超过5亿的欧盟市场。