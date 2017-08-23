Wednesday, August 23rd, 2017 | Posted by

日本观光厅为促进消费
日本拟简化外国游客免税手续

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日本政府拟简化外国游客的免税手续，希望促进访日游客的消费。

 

【中新网】 据日本共同社报道，日本观光厅本月22日初步决定，把简化以外国游客为对象的免消费税手续写入2018年度税制修改要求之中。　由此，食品和化妆品等“消耗品”及除此之外的“一般物品”将可一次性办理免税申请手续。此举意在促进访日游客的消费，同时通过减轻免税店的事务负担，推动以日本地方为主开店。

据报道，目前在日本办理手续时，需要将消耗品和一般物品分开分别制作免税申请书，手续繁琐引发部分游客不满。两类商品分别满5000日元(约合人民币304元)则适用免税。制度修改后，1天在1家店铺两类商品总计购买金额满5000日元，就可填写同一申请书申请免税。

如果消耗品和一般物品封在一个袋子里，总计满5000日元可申请免税。一般物品购买金额不设上限，消耗品的上限仍为50万日元不变。

据日本观光厅称，截至2017年4月1日，全国有约4万家免税店，比5年前增加了近9倍。政府提出的目标是到2018年，除三大都市圈之外的地方免税店达到2万家。

此外，日本观光厅还将把用于观光政策的新财源确保措施写入税制修改要求中。拟作为不明示具体制度和金额的“事项要求”，最快在9月设立专家会议敲定制度详细内容。

具体来说，日本观光部门将参考美国向不持有签证的外国人征收入境许可系统的申请手续费以及澳大利亚向出境游客征税等例子，推进讨论。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191197

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