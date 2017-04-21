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日本无意改变TPP协定内容

促11国协议生效

【中新网】据日媒报道，针对美国退出的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，日本政府将与美国以外的10个国家朝着维持现行框架的方向进行调整。

报道称，虽然需要重新制定不包含美国的协定，但日本不打算改变关税和贸易规则等已经达成一致的内容。也有以美国退出TPP为契机要求修改协定内容的国家，因此日本将从5月开始说服各国，促成11国协议生效。

据悉，日本政府将在11个国家于5月2日至3日在加拿大举行的首席谈判官会议上，向各国传达维持现行框架的想法，并在5月下旬于越南举行的部长级磋商上确认各国的团结。

为了能在11月的亚太经济合作组织(APEC)首脑会议上，让首脑们协商制定不包括美国的新协定，日本政府将进行协调。

日本副总理麻生太郎4月19日在美国发表演讲，宣布将从5月开始讨论由不包括美国的11个国家促成协定生效。对此，日本商工会议所会长三村明夫在4月20日的记者发布会上表示，“非常欢迎。日本坚持这个想法的话会让各国行动一致的”。

据了解，TPP因美国宣布退出而陷入僵持状态，重新启动需要制定不包含美国的其他协定。日本当初对不包含美国的TPP表示为难，但现在转变了态度，决定由11国维持协定框架。与澳大利亚和新西兰等把尽量不改变内容作为新协定的基本方针。