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日本政府或受打击

东芝加紧退出多国核电业务

【环球网】随着持续巨亏的东芝美国核电子公司西屋电气（WH）申请破产，除美国之外，东芝还将加紧撤出在中国、印度、英国等国的核电业务。东芝能否尽快出售手中持有的西屋及英国核电子公司的股份将成为当前的焦点。

据日本共同社3月30日报道，2016年6月美国和印度两国政府达成协议，将由西屋在印度建设共计6个核电机组。双方计划在2017年6月底前签订合同，但如今此事可能告吹。2016年11月与印度签署核能协定试图推进核电出口的日本政府也或将遭受打击。

东芝还计划通过出资6成的英国子公司“NuGeneration”在英国西北部的穆尔赛德建设3个核电机组，但在西屋问题曝出后东芝改变方针，考虑将英国子公司的股份也予以出售。由于穆尔赛德核电站与英国的电力供应计划关系重大，日英两国政府2016年12月就新核电站建设签订了加强合作的备忘录。东芝若此番收手，也恐将对日英关系造成不利影响。

在中国，西屋在三门核电站（浙江省）和海阳核电站（山东省）各负责制造2座反应堆。计划最先启用的三门1号机组已经比原先推迟了约3年。东芝有意出售西屋股份，结束与该项目的关系。

东芝社长在临时股东大会

就巨额亏损道歉

正处于经营重组期的东芝公司30日在千叶市的幕张国际会展中心召开了要求批准拆分半导体业务成立新公司的临时股东大会。社长纲川智在会议伊始表示“给各位股东再三造成困扰，非常抱歉”，就美国核电子公司西屋电气（WH）破产导致公司出现史上最大亏损道歉。股东愤怒地表示“无法接受突如其来的巨额损失”。