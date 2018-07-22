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日本开放赌禁首个赌场2020年代中期开业

【新浪网】据港媒7月21日消息，日本参议院周五（20日）正式表决通过法案，预计在全国最多兴建3处包含赌场的综合度假区，首个赌场最快在2020年代中期开业。这是日本民营赌博首次合法化，日本政府将设立赌场管理委员会，负责管理及监督赌场营运。

目前北海道、大_、和歌山及长崎4个道府县，均有意兴建赌场，日本政府会在评估经济效益后决定选址。根据法案，赌场可向客人贷款，外界忧虑或会助长赌风及病态赌博。为了避免民众沉迷赌博，将针对本地居民设立每周3次、每月10次的入场限制，并收取6000日元（约364元人民币）入场费。

关于贷款业务的详细机制及赌博种类等331个项目，将交由无需国会审议的政省令定夺。

据日本共同社此前消息，综合度假区（IR）建设法的核心内容是将赌场从赌博罪的适用对象中排除，加以解禁。与赛马等公营赌博不同，将民营企业的赌博营业合法化尚属首次。

该法将赌场营业定为执照制，政府今后将新设“赌场管理委员会”，负责赌场运营方的管理监督、违反法令时取消执照等行政处分。政府将根据希望引进IR的都道府县以及政令指定城市提交的计划书，对经济效益等进行评估后选出。IR最多可在全国建设3处，已有北海道、大阪、和歌山、长崎4个道府县等在推进引进工作。