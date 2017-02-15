Posted by admin

日本央行行长称 亚洲作为世界工厂的时代或将结束

【华尔街】日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周二称，亚洲长期以来作为世界工厂的角色可能已经到了一个转折点，原因在于全球增速的疲软和保护主义迹象。

此前，由于海外公司纷纷在亚洲建立工厂，以便对该地区制造业廉价劳动力和空间加以利用，亚洲经济体曾因此受益。但黑田东彦表示，这种时代可能即将结束，原因在于全球增速和贸易的低迷，以及结构性的变化。

黑田东彦在东京北部的新泻县发表讲话时称，作为世界工厂的亚洲增长模式可能已经走到了转折点。

黑田东彦列出了可能已给亚洲制造业构成阻碍的结构性问题，包括逐渐浮现的保护主义运动迹象。他指出，全球平均关税在2011-2013年间从4%上升至5%；同时国际货币基金组织的研究显示，非关税障碍自2008年金融危机以来呈现上升趋势。

黑田东彦的言论进一步显示出，对于亚洲地区领导人来说，保护主义在一系列担忧问题中处于较重要位置。黑田东彦此前是亚洲开发银行行长，在2013年成为日本央行行长。

黑田东彦提到，中国是正在经历结构性变化的一个地区。他表示，中国内地现在可以在不通过从海外进口配件的情况下生产一些商品，这种转变已对该区域其他地方的供应商带来冲击。

黑田东彦还称，服务业是亚洲新增长模式的关键。