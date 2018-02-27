Posted by admin

日本国际石油开发帝石

在阿布扎比油田权益被延长40年

【共同社2月26日电】日本国际石油开发帝石（INPEX）公司26日宣布，在阿拉伯联合酋长国（UAE）阿布扎比拥有的海上油田权益被延长40年。

受到反复展开激烈争夺战的3家印度企业参与的影响，权益比例从12%降至10%。INPEX的其他部分油田权益将失效。不过，由于维持权益的油田增产，计划到本世纪20年代中叶实现回收原油量高于现在水平。

阿联酋是仅次于沙特阿拉伯的日本原油进口来源，占到进口总量的四分之一。特别是阿布扎比，日本在全球拥有的油田权益约4成都集中于此。

权益获得延长的是“下扎库姆油田”，目标产量为每天45万桶。INPEX与阿布扎比国家石油公司等签署合约，把今年3月8日到期的权益延长至2058年3月8日。已就延长25年权益达成基本协议的“Umm Al Dhalk”和“Satah”2处油田也正式签约。关于更新，约定将向阿布扎比方面支付约8.5亿美元报酬。

另一方面，海上的“Umm Shaif”等3处油田权益将于3月8日失效，日方此前交涉时一直把更新对象中规模最大的下扎库姆油田放在第一位。经济产业相世耕弘成26日向媒体表示：“在严酷竞争中取得了（延长）。很满意并予以高度肯定。”

负责下扎库姆油田开采的阿布扎比方面掌握60%的权益。印度企业与INPEX一样拥有共计10%的权益。阿布扎比方面将出售20%的权益，但不清楚对方是谁。中国和西班牙企业也对该油田抱有兴趣。

INPEX在阿布扎比拥有海上的“上扎库姆油田”和力争增产至日产180万桶原油的陆上油田群。目前在整个阿布扎比回收的原油量在25万桶左右，预计到本世纪20年代中叶将增至28万桶左右。

INPEX常务执行董事藤井洋在东京都内的记者会上表示：“资源外交获得了肯定。具有重要意义。”