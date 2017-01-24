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无惧美国退出 澳大利亚等国 为挽救TPP欲邀中国和亚洲国家加入

【中国日报网】据英国广播公司（BBC）1月24日报道，美国总统特朗普23日签署了上任后的第一份行政命令，正式宣布美国退出跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）。

在签署命令时，特朗普表示，退出TPP对于美国劳动者来说是一件大好事。此前，他就曾多次指出，TPP是“美国潜在的灾难”，会给美国制造业带来冲击，上任之后他会立即退出。

据《日本经济新闻》报道称，澳大利亚贸易部长席奥博（Steve Ciobo）22日就特朗普宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）一事发表声明，表示“虽然（美国）现在判断不批准TPP很令人遗憾，但这也是之前预见到的”。席奥博同时还表示，包括“不含美国的TPP”方案在内，澳大利亚正与相关各国就TPP代替方案进行协商。

席奥博表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。

新西兰贸易部长麦克莱（Todd McClay）表示，TPP其他国家的部长将于未来几个月开会，讨论如何挽救TPP。这项协定在亚洲曾被视为抗衡中国日益扩大影响力的方式。

TPP成员国澳洲称，中国和印尼也可加入填补美国退出留下的真空。由于许多签约国国内尚未批准，因此TPP尚未正式生效实施。

路透社援引席奥博对澳洲广播公司(Australian Broadcasting Corporation)表示，“(协定的)原始架构就是要让其他国家能加入。”

“当然，我知道印尼曾表达加入的意愿，若我们能重新规划一下，中国也有机会参与。”席奥博表示。