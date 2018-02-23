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新西兰航空今年发大财

将再开亚洲新航线

【新西兰先驱报中文网】今天（22日），新西兰航空宣布2018财年前六个月税前收入为3.23亿纽币，这个数字有望成为该公司历史上第二高的利润值，税后净利润为2.31亿纽币。

新西兰航空宣布创下了客运收入的新纪录，在此期间飞行旅客达到850万人次。运营收入增长了5.6%，所有市场需求强劲，特别是短途航线增长尤为突出。旅客收入达到了半年业绩的空前记录──23亿纽币。

新西兰航空主席Tony Carter表示，股东们面对燃油价格上涨18%后公司还能取得如此成绩，感到非常满意。“这种高质量的半年业绩得益于强劲的客户需求以及收入增长，反应了新西兰航空在新西兰和环太平洋地区航空网络中的强势地位。”首席执行官Christopher Luxon表示，对于新西兰航空来说，2018年将会是增长强劲的一年。“在新西兰经济和入境旅游业发展的推动下，国内市场继续呈现强劲势头，新西兰航空会在区域内服务中增加6%的容量，以支持财年下半年的需求。”

新西兰航空还宣布，从2018年11月起，开启直飞台北的航线服务。台北将成为新西兰航空在亚洲的第七个目的地。