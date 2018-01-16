Tuesday, January 16th, 2018 | Posted by

新柔地铁2024年底之前通车
新加坡马来西亚两国签署《新柔地铁系统双边协定》

新加坡和马来西亚今早在新马领导人非正式峰会上正式签署新柔地铁系统双边协定。

新加坡和马来西亚今早在新马领导人非正式峰会上正式签署新柔地铁系统双边协定。

 

【新闻及时事节目】新加坡与马来西亚正式签署双边协定，新柔地铁将在2024年底之前通车。

地铁系统通车后，可分担新柔长堤早上高峰时段多达6万人次，或大约三分之二的人流。

李显龙总理与马国首相纳吉见证了双边协定的签字仪式。

代表双方签字的分别是我国基础建设统筹部长兼交通部长许文远，以及马国首相署部长阿都拉曼达兰。

协定的内容包括：经营地铁系统的技术、安全、融资、采购和监管框架等。

双方也确定建造一座25公尺高、横跨柔佛海峡的高架桥，连接新柔地铁系统。

两国委任的经营业者将在6月底之前组成合资公司，负责经营、维修和翻新地铁营运资产，并制定车资。

合资公司将由SMRT和马来西亚国家基建公司Prasarana组成，公司的第一个特许经营期是30年。

这条地铁线将与兴建中的汤申─东海岸线最北端的兀兰北站衔接，新山的终站则设在武吉查卡。

地铁系统在2024年底之前通车后，可分担新柔长堤早上高峰时段多达6万人次，或大约三分之二的人流。

地铁每小时每个方向可接载多达1万名乘客。初步阶段，将有5辆列车投入服务，每个方向每小时运载5000人，间隔时间平均8分钟，过后缩短到4分钟。

为方便乘客通关，两国将在兀兰北站和武吉查卡站设立联合关税、移民及检疫设施，进出地铁站的乘客只需办理一次的通关手续。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=203682

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