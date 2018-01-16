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新柔地铁2024年底之前通车

新加坡马来西亚两国签署《新柔地铁系统双边协定》

【新闻及时事节目】新加坡与马来西亚正式签署双边协定，新柔地铁将在2024年底之前通车。

地铁系统通车后，可分担新柔长堤早上高峰时段多达6万人次，或大约三分之二的人流。

李显龙总理与马国首相纳吉见证了双边协定的签字仪式。

代表双方签字的分别是我国基础建设统筹部长兼交通部长许文远，以及马国首相署部长阿都拉曼达兰。

协定的内容包括：经营地铁系统的技术、安全、融资、采购和监管框架等。

双方也确定建造一座25公尺高、横跨柔佛海峡的高架桥，连接新柔地铁系统。

两国委任的经营业者将在6月底之前组成合资公司，负责经营、维修和翻新地铁营运资产，并制定车资。

合资公司将由SMRT和马来西亚国家基建公司Prasarana组成，公司的第一个特许经营期是30年。

这条地铁线将与兴建中的汤申─东海岸线最北端的兀兰北站衔接，新山的终站则设在武吉查卡。

地铁系统在2024年底之前通车后，可分担新柔长堤早上高峰时段多达6万人次，或大约三分之二的人流。

地铁每小时每个方向可接载多达1万名乘客。初步阶段，将有5辆列车投入服务，每个方向每小时运载5000人，间隔时间平均8分钟，过后缩短到4分钟。

为方便乘客通关，两国将在兀兰北站和武吉查卡站设立联合关税、移民及检疫设施，进出地铁站的乘客只需办理一次的通关手续。