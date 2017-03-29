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持续出现巨额亏损美国核电子公司

东芝预计2016财年亏损1万亿日元

【共同社】处于经营重组期的东芝公司29日宣布，持续出现巨额亏损的美国核电子公司西屋电气（WH）已申请适用《美国联邦破产法》第11条。西屋破产处理中最大的悬案终于解决。经过损失处理，东芝2016财年（2016年4月至2017年3月）净利润预计亏损1.01万亿日元，在金融机构以外的国内企业中创历史新高。资不抵债的金额将达6200亿日元，呈现罕见事态。

东芝将于30日召开临时股东大会，请求批准为填补亏损而剥离半导体业务成立新公司的计划。财务状况恶化及陆续出售优良业务的做法或遭到批评。迄今为止国内企业最大亏损额为日立制作所2008财年创下的7873亿日元。

包括同时申请适用破产法的持股公司在内，西屋的负债总额达98.11亿美元。东芝将出售持有的不再作为结算对象的西屋股份，并退出海外的核电业务。反应堆报废等国内业务将继续，并大力发展电梯及铁路系统等社会基础设施业务。

东芝2006年斥资6000多亿日元收购了西屋，力争扩大海外的核电业务。但受世界各国加强核电限制的影响，西屋在美国的核电站建设造成逾7000亿日元的损失，母公司东芝陷入财务危机。

西屋过去曾为美军核动力航母及核潜艇提供反应堆，据称，特朗普政府认为“这是潜在的国家安全问题”，已表示关切。日美两国政府将就西屋重组开展紧密合作。