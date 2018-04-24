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扩大对三星优势

小米印度智能手机份额首破30%

【搜狐网】据印度《经济时报》北京时间4月24日报道，市场研究公司Counterpoint Research周一发布的报告显示，今年第一季度，小米公司在印度智能机市场的份额突破了30%，扩大了对三星电子的领先优势。报告显示，印度第一季度智能机出货量同比持平，功能手机出货量增长一倍。

“小米和三星两家公司的智能机份额就达到了58%。小米的表现受到了线下市场产品销量增长的推动，同时保持了在线上智能机销售上的强势表现(份额达到了创纪录的57%)，”Counterpoint研究分析师安什卡·贾因(Anshika Jain)表示。

小米第一季度印度智能机份额达到创纪录的31%，占据第一，远高于去年同期的13.1%;三星份额为26%，位居次席;vivo、OPPO份额分别为5.8%、5.6%，占据第三、第四位;华为公司的荣耀品牌首次进入前五，份额为3%。中国手机品牌的整体表现优于去年同期，在印度智能机市场的总份额达到57%，高于去年同期的53%。

Counterpoint称，三星的唯一亮点就是占据了印度高端智能机市场的第一，随后是一加公司和苹果公司。

在功能手机市场，4G手机JioPhone以36%的份额排在第一位;三星份额为9.8%，排在第二位;中国传音的Itel品牌位居第三，份额为9.4%;诺基亚位居第四，份额为7.3%;印度手机公司Lava排在第五，份额为5.6%，是唯一进入功能手机或智能机前五排行的印度本土公司。

另一方面，印度瑞来斯实业公司(Reliance Industries)旗下手机JioPhone在功能手机市场占据领先，市场份额突破30%，同样扩大了对三星的领先优势。