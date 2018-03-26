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成为行业领先地位

东南亚网约车企业Grab收购优步东南亚业务

【新华社新加坡】东南亚知名网约车企业Grab26日宣布，已完成对优步公司东南亚业务的收购。

Grab当天在一份声明中说，该公司将把优步在东南亚运营的专车和送餐服务整合进Grab现有的移动出行和金融科技平台。作为交易的一部分，优步获得Grab27．5％的股权。

声明称，收购优步东南亚业务体现了Grab在这一地区的行业领先地位，并将帮助该公司扩张旗下送餐服务。Grab拟在2018年上半年把送餐业务覆盖地区从现有的两个国家扩展到东南亚主要国家和地区。送餐服务将提升Grab旗下移动支付应用的使用频率，支撑其金融服务平台进一步发展。

Grab联合创始人陈炳耀表示，每天有数以百万计的消费者使用相关服务，推动Grab成为全球最大的在线平台之一。交易完成后，Grab将更好地为消费者提供送餐、移动支付和金融服务。

Grab总部设在新加坡，此前曾被称为“东南亚版滴滴”，2015年获中国同行滴滴出行投资。2017年，Grab应用下载量增长超过2．5倍，合作司机人数增长４倍，业务覆盖城市增长５倍。