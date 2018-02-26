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总额为770.4亿日元

日本2018年度AI相关预算不及中美两成

【环球网】日本政府2018年度预算案中人工智能(AI)相关预算总额为770.4亿日元(约合人民币46亿元)，这一数字还不到率先展开研发的美国和中国的两成。因财政方面的制约，在AI领域仍处于劣势日本若照此下去，将可能被甩在后面。

据日本共同社2月25日报道，尽管与上年度相比增加3成，日本政府创下再AI领域的预算新高，但因财政方面的制约仍处于劣势。民间投资方面的差距更大。

尽管由于统计方法不同无法一概进行比较，但日本文部科学省的最新统计显示，美国政府预算额是日本的6倍多，达5000亿日元;中国也是日本的5倍多，为4500亿日元。

日本2018年度政府预算案从各省来看，经济产业省为机器人核心技术、面向新一代计算机的AI芯片开发等计入393亿日元，厚生劳动省为利用医疗数据及药物开发计入196亿日元，文科省为理化学研究所的基础研究及人才培养等计入115亿日元。除整体统计的数额之外，内阁府还确保了总计555亿日元预算广泛用于战略性研究开发，其中一部分计划用于AI相关领域。

报道说，在财政状况严峻的情况下，能否将有限的财源重点投资于优势领域、吸引民间资金将是今后的关键。经产省高层认为，要在美国企业拥有压倒性优势的互联网领域反攻已十分困难，关于日本的战略称“将在提高制造业的生产效率以及保健领域寻找出路”。