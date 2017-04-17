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就应对朝鲜射弹等挑衅的方案交换意见

美国副总统彭斯访韩 今将会晤韩代总统

【韩联社首尔】美国副总统彭斯于16日下午3时24分许乘专机抵达韩国乌山空军基地，开启为期三天的韩国之行。彭斯17日将会晤韩国代总统黄教安，就应对朝鲜射弹等挑衅的方案交换意见。

彭斯下机后前往国立显忠院，开展访韩首项活动。他是特朗普政府官员中第一个参拜显忠院的人士。当晚，他将与韩美官兵共同参加复活节礼拜并共进晚餐。

17日，彭斯将会见韩国代总统黄教安，就应对朝鲜挑衅的方案交换意见。在会谈结束后，双方将共同发布会谈结果。据预测，双方将对朝鲜发出强力警告，并强调将凭借韩美同盟坚固的联合防御遏制朝鲜挑衅。在彭斯访韩首日的16日朝鲜试射导弹的情况下，韩美双方将提出何种信息，引人关注。

在多方认为朝鲜即将发起重大挑衅的情况下，韩美最高层会晤本身就有遏制挑衅的效果。另外，由于韩国前总统朴槿惠遭弹劾下台，韩美首脑会谈被搁置，黄教安与彭斯的此次会晤也是对内对外展示韩美同盟坚不可摧的契机。

访韩期间，他还将与韩国国会议长丁世均会面，访问非军事地区（DMZ），在韩国美国商会发表演讲。 之后，彭斯将于18日离开韩国，赴日本、印尼、澳大利亚访问。