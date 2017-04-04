Tuesday, April 4th, 2017 | Posted by

将在基础设施、教育、妇女就业等方面合作
澳洲总理与阿富汗总统签署3.2亿澳元开发协议

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4月3日，澳洲总理特恩布尔在堪培拉与阿富汗总统加尼进行会晤。

 

【综合讯】周一，澳洲总理特恩布尔在堪培拉与阿富汗总统加尼（Mohammad Ashraf Ghan）签署了一项3.2亿澳元的合作开发协议。加尼正在澳洲进行为期四天的访问。

据澳新社消息，特恩布尔发表了热烈的欢迎致辞。他说澳洲将继续致力于帮助阿富汗努力成为更加繁荣、更加安全和自力更生的国家。

两国领导人签署了一份价值3.2亿元的四年发展伙伴关系谅解备忘录，并将在基础设施、教育、妇女就业、农业和水资源管理、培训阿富汗公务员和反腐败举措等方面进行合作。

澳洲地球科学局将与阿富汗矿业部门在改善能源管理、矿产和水资源方面展开合作。

特恩布尔与加尼还讨论了阿富汗的安全局势问题。

周一晚上，成千上万的哈扎拉（Hazaras）人从澳洲各地来到堪培拉举行抗议活动，他们要求两国重审2011年签署的难民协议，该协议规定难民申请失败的寻求庇护者将被送回阿富汗。抗议者呼吁特恩布尔政府不要再把这些人送回阿富汗。一名哈扎拉年轻人告诉澳新社记者说，阿富汗的安全情况恶化，将寻求庇护的哈扎拉人遣返回阿富汗是极其危险的。

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