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导弹试射遭联合国制裁

朝鲜出口收入料锐减三分之一

【快讯通财经】据路透报道，联合国安全理事会周六一致通过，鉴于朝鲜（北韩）7月进行的两次洲际弹道导弹试射，决定对该国实施新的制裁，可能使其每年30亿美元的出口收入锐减三分之一。

美国起草的决议案禁止朝鲜出口煤炭、铁、铁矿石、铅、铅矿石和海产品。

该决议还禁止各国增加朝鲜海外劳工数量，禁止与朝鲜开设新的合资企业，以及对现有合资企业进行新的投资。

“我们不应该自欺欺人，认为我们已经解决了问题。其实还差得很远。朝鲜威胁并没有消失，而是迅速提高且愈发危险，”美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）对安理会称。

“需要采取进一步举措。美国正在并将继续采取谨慎的防御措施，以保护自身以及盟国，”她称，并表示华府将继续与韩国进行年度联合军演。

朝鲜曾指责美韩联合军演导致紧张局势升级。

中俄指责美国在韩国部署萨德反导防御系统。中国常驻联合国代表刘结一要求停止部署，并拆除已安装设备。

刘结一也敦促朝鲜停止可能导致局势进一步升级的行动。

美国总统特朗普则在周六晚间发表推文对这一决定表示欢迎。