Sunday, August 6th, 2017 | Posted by

导弹试射遭联合国制裁
朝鲜出口收入料锐减三分之一

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8月5日，在位于纽约的联合国总部，各方代表就联合国安理会针对朝鲜洲际弹道导弹试射实施新制裁的决议表决。图为朝鲜货币。

 

【快讯通财经】据路透报道，联合国安全理事会周六一致通过，鉴于朝鲜（北韩）7月进行的两次洲际弹道导弹试射，决定对该国实施新的制裁，可能使其每年30亿美元的出口收入锐减三分之一。

美国起草的决议案禁止朝鲜出口煤炭、铁、铁矿石、铅、铅矿石和海产品。

该决议还禁止各国增加朝鲜海外劳工数量，禁止与朝鲜开设新的合资企业，以及对现有合资企业进行新的投资。

“我们不应该自欺欺人，认为我们已经解决了问题。其实还差得很远。朝鲜威胁并没有消失，而是迅速提高且愈发危险，”美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）对安理会称。

“需要采取进一步举措。美国正在并将继续采取谨慎的防御措施，以保护自身以及盟国，”她称，并表示华府将继续与韩国进行年度联合军演。

朝鲜曾指责美韩联合军演导致紧张局势升级。

中俄指责美国在韩国部署萨德反导防御系统。中国常驻联合国代表刘结一要求停止部署，并拆除已安装设备。

刘结一也敦促朝鲜停止可能导致局势进一步升级的行动。

美国总统特朗普则在周六晚间发表推文对这一决定表示欢迎。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=189622

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